بلدية النقيع تستعد لموسم الأمطار بفرق ميدانية

المواطن- نواف آل مثاعي- بيشة

أعلنت بلدية النقيع بمحافظة بيشة استعدادها التام لاستقبال موسم الأمطار، وذلك بتجهيز إدارة الكوارث تحسبًا لهطول الأمطار المتوقعة على المراكز والقرى التابعة لها.

‏‎وأوضح رئيس بلدية النقيع، أحمد عامر العربي، أن البلدية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأحياء والشوارع، وتجهيز فرق الصيانة، والمحافظة على عناصرها، وتفقّد جاهزيتها أولًا بأول من خلال الفرق الميدانية لإجراء أعمال النظافة والصيانة لها على مدار العام.

‏‎وأشار مدير إدارة الخدمات، عبد العزيز فنيس الشهراني، إلى أنه تم تكثيف عدد الفرق والمعدات المخصصة لإزالة مخلفات الأمطار، ومتابعة أماكن تجمعات المياه، مضيفًا أنه تم الاستعداد بشكلٍ مكثف ودعم الفرق بأعداد كبيرة من العمال والمعدات بمختلف أنواعها، والأحجام، والأشكال لمراقبة الأماكن المستهدفة، ومباشرة الأعمال الميدانية، وتخصيص معدات لهذه المهام خلال الأيام الحالية المتوقعة للأمطار.