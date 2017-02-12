بلدي القوز يناقش الحساب الختامي ويستعرض عددًا من المشاريع

المواطن – عبدالله النخالي – القوز

ترأس رئيس المجلس البلدي بالقوز الحسن السيد، وبحضور كافة أعضاء المجلس الاجتماع الثاني للعام المالي 1439/1438 وذلك لمناقشة الحساب الختامي لبلدية القوز للعام المالي 1438/1437، حيث قدَّم في البداية خالص شكره وتقديره لرئيس بلدية القوز المهندس إبراهيم الفقيه وكافة منسوبي هذا الجهاز الحيوي على النجاح المميز والكبير لتدشين مركز الخدمات المركزية ، وشارع الشهداء، وشكر أعضاء المجلس البلدي على مشاركتهم الفاعلة والتكاملية لدور هذه المؤسسة.

وذكر رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس يوسف الفقيه أن الأعضاء استعرضوا وبحضور رئيس قسم المشاريع مشاريع مبادرة تصريف السيول، ومشاريع مبادرة أنسنة المدن، ومشاريع مبادرة المباني والمرافق البلدية، ومشاريع مبادرة الطرق، بعدها ناقش المجتمعون أولويات المشاريع، ومعاملات وطلبات المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس البلدية عضو المجلس أن البلدية تعرض جميع المشاريع والخطط والبرامج المقترح تنفيذها على المجلس لإقرارها، واتفق بعدها الجميع على تشكيل لجان للقيام بزيارات ميدانية لبعض المشروعات المنفذة، وبعض الأعمال التي مازالت في طور التنفيذ، والبعض من طلبات المواطنين، وكتابة التقارير اللازمة لذلك.

وأكد رئيس المجلس في نهاية الجلسة على سرعة عرض خطط اللجان، وآلية التنفيذ وعرضها في الجلسة القادمة متمنيًا للجميع دوام التوفيق.