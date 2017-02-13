بن بتال: 20 % من موظفي المكاتب التنفيذية نساء وافتتاح صالة 5 قريباً

المواطن – الرياض

كشف ماجد بن عبدالعزيز بن بتال المدير العام للمكاتب التنفيذية عن توظيف أكثر من (190) شخصاً في ظل تزايد أعمال ونشاطات المكتب التنفيذي، وأشاد بجهود النساء العاملات اللاتي يقدر عددهن بنحو 20% من إجمالي الموظفين، في خدمة وتسهيل إجراءات العوائل وسيدات الأعمال، موضحاً أنه سيتم خلال النصف الأول من العام الحالي افتتاح المكتب التنفيذي بالصالة رقم (5) في مطار الملك خالد الدولي، بينما سيتم افتتاح صالة المكتب التنفيذي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأوضح بن بتال خلال الاجتماع السنوي الذي عقد مؤخراً بعنوان “رحلة إلى التميز” لعرض منجزات 2016 بحضور المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مساعد الرئيس للمطارات، و باسم بن عبدالله السلوم مساعد الرئيس للإتصال المؤسسي والتسويق، أن المكاتب التنفيذية تحولت إلى الأسلوب الرقمي وقال: ” إن غالبية معاملات المكتب التنفيذي استغنت عن الورق، وتحولت إلى الأسلوب الرقمي حيث أصبحت الاشتراكات تتم عن طريق الموقع الإلكتروني ويتم تسليم البطاقة إلى العميل حسب المكان الذي يرغب فيه، إضافة إلى الخدمات المقدمة للأعضاء والتي منها توفير قاعات اجتماعات داخل بعض المكاتب التنفيذية لخدمتهم”، مفيداً أن من أهم المبادرات لعام 2017 التي سيتم تطبيقها، هي خدمة العميل في مكانه وذلك بعد عبوره بوابه إلكترونيه(E-gate) دون الحاجة إلى الانتظار في منطقة الاستقبال.

وتطرق في الاجتماع الذي حضره مديرو المكاتب التنفيذية في المطارات ومنسوبو ومنسوبات الإدارة العامة للمكاتب التنفيذية من مختلف مناطق المملكة، إلى أبرز ما تم إنجازه في العام الماضي، والتي كان منها تجديد عدد من صالات المكاتب التنفيذية كصالة المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي (الصالة الدولية) وأيضاً تجديد صالة المكتب التنفيذي بمطار حائل الإقليمي كما تم افتتاح صالة جديدة للمكتب التنفيذي بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وافتتاح المنطقة التجارية داخل الصالة والتي تضم مجموعة من أشهر الماركات العالمية، وأوضح أنه تم تحسين خدمة المأكولات والمشروبات المقدمة داخل صالات المكتب التنفيذي الدولية، بالإضافة إلى تجديد وزيادة عدد أسطول السيارات الفارهة لتسهيل تنقل عملاء وضيوف المكتب التنفيذي من وإلى الطائرة إضافةً إلى توفير سيارات جولف لتنقل العملاء داخل الصالات، بالإضافة إلى خدمة إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة واستقبال الأمتعة في المكتب التنفيذي بالصالة الدولية لمطار الملك خالد، وستكون متوافرة قريباً في المكاتب التنفيذية بمطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد.

يذكر أن المكاتب التنفيذية، تضم شبكة ضخمة تضم 26 صالة لخدمة كبار الشخصيات، وتقدم خدماتها المميزة داخل صالاتها المنتشرة في المطارات الدولية والداخلية بالمملكة ابتداءً من منافذ الجوازات وصولاً إلى الصالات الفاخرة والمريحة، إلى جانب كافة المرافق والخدمات الحصرية التي توفرها لهم، حيث يهدف إلى تقديم خدمات تتميز بالكفاءة للمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والشخصيات الهامة.