بوبا تُسعد الاتحاديين !

المواطن ـ محمد سلام

أنهت شركة بوبا الطبية، الشريك الطبي لنادي الاتحاد، حالة القلق لدى الجماهير الاتحادية، حيث أعلنت أن مدافع الفريق أحمد عسيري سيشارك في تدريب الغد، وأن إصابته لن تمنعه من المشاركة في مباراة الاتحاد المقبلة أمام نادي الهلال في الجولة 20 من دوري جميل.

وقالت بوبا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: ” لن يشارك اللاعب أحمد عسيري بمباراة اليوم الودية أمام حراء؛ نظراً لتعرضه لكدمة بالساق، علماً بأنه سيشارك بالتدريبات اعتباراً من الغد”.

وكان المدافع الاتحادي قد خرج مصاباً من مباراة فريقه الودية بالأمس أمام فريق جدة، وهو ما آثار القلق لدى جماهير العميد التي أكدت أهمية عسيري في صفوف الفريق، لاسيما وأن الاتحاد تنتظره مواجهة مصيرية أمام الهلال يوم الأحد المقبل.