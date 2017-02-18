بيع أكثر من مليار ونصف هاتف في 2016

المواطن - وكالات

قال تقرير حديث إن عدد الهواتف الذكية التى تم بيعها خلال عام 2016 الماضى وصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار هاتف.

ويعتبر هذا الرقم أعلى بنسبة 5% عن العام السابق، مدفوعة بمبيعات موسم العطلات الذى أثر كثيرا على النتائج الأخيرة، وتأتى شركة أبل على رأس الشركات التكنولوجية العالمية فى عدد الهواتف المباعة حول العالم، وتأتى سامسونج فى المركز الثانى.

وكشف التقرير أن شركة أبل باعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى 77 مليون هاتف آيفون، أما سامسونج باعت 76.7 مليون هاتف، وجاءت شركة هواوى الصينية فى المركز الثالث بعد بيعها ما يقرب من 41 مليون هاتف ذكى، ويليها “أوبو” الصينية.