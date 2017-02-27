تأخير حسم قضية محمد العويس بسبب الأهلي !

المواطن ـ محمد سلام

انتقد الكاتب الرياضي مدير المركز الإعلامي السابق في النادي الأهلي، عبدالله الشيخي، تعامل الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية الحارس الدولي محمد العويس، مستغرباً من السماح للاعب القادسية إلتون جوزيه باللعب مع فريقه رغم أن قضيته لا تزال منظورة، في حين تأخر حسم ملف العويس.

وقال الشيخي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “وضع اتحاد الكرة ومركز التحكيم نفسيهما في مواجهة مع الأهلي في قضية العويس، وهما يعلمان أن ملفه سليم ونظامي. تغير الأشخاص وبقيت المواقف ..!”.

وأضاف: “اللاعب الأجنبي “ايلتون” سمح له باللعب للقادسية، على الرغم من أن قضيته مازالت منظورة، فيما تأخر حسم ملف العويس، لأن الطرف الآخر هو الأهلي !”.

والجدير بالذكر أن محمد العويس وقّع عقد انتقاله إلى النادي الأهلي، لمدة 5 سنوات، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الليوث التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للإدارة الشبابية.