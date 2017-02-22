تأكيداً لانفراد “المواطن”.. التدريب التقني يكشف تفاصيل برنامج التثقيف الصحي

تأكيداً لانفراد “المواطن”.. التدريب التقني يكشف تفاصيل برنامج التثقيف الصحي

2017/02/22
الساعة 12:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المتحدث-الرسمي-بالمؤسسة-العامة-للتدريب-فهد-بن-مناحي-العتيبي-667x1000
المواطن  _وليد الفهمي_ جدة

تأكيداً لما نشرته ” المواطن ”  بعنوان: ( “المواطن” تكشف تفاصيل برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية)، أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد مناحي العتيبي ان التدريب التقني سوف يقدم تلك الدورات .

وبيّن العتيبي أن التدريب سيقدم دورات في التثقيف الصحي للعاملين في المطاعم والمقاهي والتموينات والمخابز وجميع المنشآت المزاولة للأنشطة ذات العلاقة.

وأضاف: سيتم تقديم هذه الدورات قريباً من خلال أكثر من 1000 معهد أهلي معتمد بمختلف مناطق المملكة.

واختتم بقوله: “جاءت  هذه الخطوة دعماً لخطة وزارة الشؤون البلدية بتنفيذ مشروع التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة”.

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