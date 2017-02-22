تأكيداً لانفراد “المواطن”.. التدريب التقني يكشف تفاصيل برنامج التثقيف الصحي

الساعة 12:33 مساءً

المواطن _وليد الفهمي_ جدة

تأكيداً لما نشرته ” المواطن ” بعنوان: ( “المواطن” تكشف تفاصيل برنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية)، أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد مناحي العتيبي ان التدريب التقني سوف يقدم تلك الدورات .

وبيّن العتيبي أن التدريب سيقدم دورات في التثقيف الصحي للعاملين في المطاعم والمقاهي والتموينات والمخابز وجميع المنشآت المزاولة للأنشطة ذات العلاقة.

وأضاف: سيتم تقديم هذه الدورات قريباً من خلال أكثر من 1000 معهد أهلي معتمد بمختلف مناطق المملكة.

واختتم بقوله: “جاءت هذه الخطوة دعماً لخطة وزارة الشؤون البلدية بتنفيذ مشروع التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة”.