تاكسي ذاتي القيادة يطير في سماء دبي.. قريباً

المواطن – دبي

تشهد سماء دبي قريباً انطلاق سيارات أجرة جوية ذاتية القيادة، ذلك ما كشفت عنه أمس، شركة “إمكان”، حيث ستطلق هذه الخدمة خلال المستقبل القريب في دبي، وفق منظور تشكيل المدن العملاقة في المستقبل.

وقال محمد عبيد، مؤسس شركة “إمكان”، إن دخول هذا النوع من المركبات في خدمات النقل الجوي سيكون له تأثير كبير على تصميم المباني في مدن المستقبل، منوهاً بأن هذه المركبات المستقبلية، التي تتميز بأناقتها وصغر حجمها، ستفتح المجال واسعاً بشكل لا يصدق على تطورات في مواصفات البناء من حيث المساحة والتصميم، تواكب هذا التطور الكبير والسريع في قطاع النقل.

وقال عبيد إن سيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة حل تدريجي وطموح لمشاكل النقل والازدحامات المرورية الخانقة بصورة تتجاوز حدود الخيال. ويقدم مثل هذا التطور مثالاً على حكومة دولة الإمارات في عام 2021 ورؤيتها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أعلنت عن تجريب أول مركبة جوية ذاتية القيادة في سماء دبي، وذلك انسجاماً مع خطط دبي لتحولها إلى المدينة الأذكى عالمياً، من خلال مواكبتها الدائمة للتطوير التكنولوجي.

هذه السيارة مزودة بمنظومة ملاحة جوية ويتم التحكم فيها بزر واحد فقط للإقلاع والهبوط، وستنقل الركاب على مسافات مختلفة لتفادي ازدحام السير كما أن الطائرة سوف تنطلق في سماء مدينة دبي، في شهر يوليو المقبل.