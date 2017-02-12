“تبوك أسهل” مبادرة لتسهيل الخدمات لذوي الإعاقة

المواطن – تبوك

أطلقت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية الصناعية بتبوك مبادرة “تبوك أسهل” والتي تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه ذوي الإعاقة عند تلقي الخدمات من القطاعين الحكومي والخاص وذلك بإنشاء منزلقات ومواقف خاصة.

وأكد رئيس اللجنة محمد علي البلوي أن المبادرة مستمرة حتى تصبح تبوك مدينة صديقة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هنالك عدة مبادرات سيتم تقديمها لهذه الفئة مستقبلاً.

وعبّر “البلوي” عن شكره الخالص لكافة الجهات التي ساهمت في نجاح المبادرة.

الجدير بالذكر أن اللجنة تهدف إلى وضع خطط واستراتيجيات لتبني المسؤولية الاجتماعية من المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة وتحديد المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المجتمعية والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة متكاملة للتوعية والتثقيف والتأهيل وتطوير المهارات ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية للمناسبات المحلية والإقليمية والعالمية وما ينبثق عنها من برامج وأنشطة وتفعيل دور الشراكة المجتمعية لرجال وسيدات الأعمال في كافة المجالات وتسليط الضوء على برامج المسؤولية الاجتماعية الناجحة كنموذج يحتذى به وتبني برامج استثمارية وداعمة لخدمة المجتمع.