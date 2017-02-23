تجارب العمل التطوعي الناجحة بملتقى متطوعون في الظهران غداً

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

ينظم فريق أيادي عطاء التطوعي بالشراكة مع مجلس شباب المنطقة الشرقية ملتقى متطوعون الأول غداً ولمدة يومين بحديقة الأمير سعود بن نايف بمدينة الظهران.

ويعد ملتقى متطوعون الأول من نوعه حيث يستهدف جميع الأفراد والشركات الربحية والغير الربحية كالجمعيات والفرق التطوعية وأبرز المدربين والمتحدثين ونخبة من رواد العمل التطوعي بمكان واحد لهدف واحد ورسالة واحدة وذلك لتقديم رسالة مجتمعية نبيلة وهي ” نشر روح التطوع بمعناه الحقيقي بين أفراد المجتمع والتعريف بالدور الحقيقي للتطوع والمتطوعين ”

كما يهدف الملتقى إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة في مجال الخدمة المجتمعية من خلال مسرح متطوعون، ودعم وتشجيع الجهود التطوعية من خلال معرض يحوي مشاركات جهات وفرق تطوعية عدة وذلك للتعريف بنشاطهم نحو الخدمة المجتمعية، وصقل مهارات الشباب والعمل على تطويرها من خلال ورش عمل تدريبية قيمة ستقام خلال اليومين بقاعات مجهزة ومخصصة كما يشترط التسجيل المسبق لها من خلال موقع فريق أيادي عطاء الإلكتروني.

ويستضيف فريق أيادي عطاء على مسرح متطوعون أبرز الضيوف والمتحدثين من رواد العمل التطوعي في جلسات حوارية شبابية تتحدث عن المجال التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.