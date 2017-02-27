تجاوباً مع “المواطن ” .. مدني الطائف يقف على روضة القيم ويكشف مخالفات بالجملة

المواطن – أحمد المسعود – الطائف

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف لـ ” المواطن ” أنه بعد التحقق من أمر تحويل مبنى إلى روضة أطفال خاصة بحي القيم الأعلى، اتضح عدم تطبيق الروضة لوسائل واشتراطات السلامة، وهو مبنى وروضة غير مرخصة تماماً من إدارة الدفاع المدني بالطائف ومخالف للاشتراطات.

جاء ذلك رداً على استفسار ” المواطن ” موضحاً أنه تم التعامل والتجاوب مع ما نشرته “المواطن“، واتضح عدم تطبيق مالك الروضة أي نوع من وسائل السلامة وعدم وجود باب للطوارئ، ولا يحمل المبنى بشكل كامل أيَّ نوع من أنواع التصاريح الخاصة بمديرات الدفاع المدني التي يعمل عليها فريق كامل مختص بهذا الأمر للحد من حدوث أي كوارث لا سمح الله داخل المباني.

يأتي ذلك بعد تجاوز غريب من نوعه للأنظمة، حيث استغل مواطنٌ بمحافظة الطائف مبنى أمام أحد المساجد لإنشاء روضة خاصة بالأطفال؛ يكتسب من ورائها مئات الألوف دون أي تصاريح رسمية من الجهات المختصة كوزارة التعليم ووزارة العمل والدفاع المدني وأمانة محافظة الطائف.

ومن كوارث الروضة وسلبياتها عدم وجود عاملات نظافة للمبنى، وعدم وجود شهادات صحية للحاضنات، وعدم التقيد بنظامية المبنى، وعدم وجود اشتراطات سلامة في المبنى، وتقديم شهادات مزوره غير معتمدة من إدارة تعليم الطائف، كما أن المبنى غير مرخص من إدارة الدفاع المدني ولا توجد دورات مياه خاصة بالأطفال، وحارس الروضة من جنسية أجنبية وغيرها.