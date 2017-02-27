تجويد آلية تعليم ذوي الذكاء الحدّي في لقاء بحثي لإدارة التربية الخاصة

المواطن ـ الرياض:

نظّمت الإدارة العامة للتربية الخاصة، في وزارة التعليم، لقاء تجويد آلية تعليم ذوي الذكاء الحدي برنامج (يسير التعليمي)، بحضور وكيل الوزارة للتعليم الدكتور نياف بن رشيد الجابري، اليوم الاثنين.

واستُهِلَّ اللقاء بكلمة ترحيبية من مدير عام التربية الخاصة الدكتور عبدالله العقيل، أعقبها كلمة لوكيل الوزارة للتعليم د. نياف الجابري، أكد خلالها “ضرورة تطوير البرامج والآليات للفئات المستهدفة من التربية الخاصة، لاسيما ذوي الذكاء الحدي الذين يعتبرون طلابًا عاديين في كثير من أمورهم، لكن ذكائهم أقل من المتوسط، ولذلك يحتاجون إلى عناية واهتمام، كونهم يتلقون تعليمهم في المدارس العامة، ويحتاجون لبعض التجهيزات الإضافية في غرفة مصادر التعلم، فضلاً عن ضرورة إلمام المرشدين الطلابيين في تلك المدارس بتشخيص وتطبيق الاختبارات والمقاييس التشخيصية لذوي الذكاء الحدي”.

وأبرز الجابري أنَّ “برامج التربية الخاصة في الوزارة والإدارات التعليمية تتحسن بفضل الله بشكل مستمر، ولكنها تحتاج بذل كثير من الجهود الإضافية لتحقيق ما نصبوا إليه لخدمة هذه الفئات”.

وأشار إلى أهمية ترجمة التوصيات لتجويد بيئة العمل لمثل هذه اللقاءات الإثرائية.

واستأنفت فعاليات اللقاء بعرض أوراق العمل المشاركة، التي اشتملت على:

التعريف بالبرنامج

دور المعلمين في التعليم العام والتربية الخاصة

آلية تقويم الطلاب

دور المرشد الطلابي تجاه البرنامج

آلية القياس والتشخيص لهذه الفئة.

واختتمت الورشة باستعراض أبرز التجارب التي نفذتها الإدارات التعليمية، في القطاعين (البنين والبنات).