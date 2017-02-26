تحت شعار “مستقبلنا في رؤيتنا”.. انطلاق دوري مدارس رفحاء الابتدائية

تحت شعار “مستقبلنا في رؤيتنا”.. انطلاق دوري مدارس رفحاء الابتدائية

2017/02/26
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن – شريف النشمي – رفحاء

انطلقت صباح اليوم الأحد مسابقة كرة القدم للمرحلة الابتدائية المقامة في مدرسة الرياحين تحت شعار ” مستقبلنا في رؤيتنا”.

تحت شعار " مستقبلنا في رؤيتنا " انطلاق دوري مدارس رفحاء الإبتدائية
وجمعت المباراة طلاب مدرسة البراء ومدرسة تحفيظ القرآن الكريم وفِي نهاية اللقاء فاز طلاب مدرسة البراء على زملائهم من مدرسة ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم.

تحت شعار " مستقبلنا في رؤيتنا " انطلاق دوري مدارس رفحاء الإبتدائية

أدار المباراة تحكيمياً خليل الشرمان، وقدم مشرف النشاط الرياضي بمكتب التعليم برفحاء معزي مشعان الشمري شكره لجميع زملائه من المدارس المشاركة على الاهتمام والالتزام وشكراً خاصاً لإدارة مدرسة الرياحين ممثلة بقائد المدرسة فوزي الشمري على حسن التنظيم.

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تحت شعار " مستقبلنا في رؤيتنا " انطلاق دوري مدارس رفحاء الإبتدائية

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تحت شعار " مستقبلنا في رؤيتنا " انطلاق دوري مدارس رفحاء الإبتدائية

 

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