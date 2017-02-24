تحديث الواتس آب الجديد يثير مخاوف الأسر السعودية.. شاهد أين تجد الحل؟

المواطن ـ الرياض:

منذ أطلق تطبيق “واتس آب” تحديثه الأخير، الذي يجعله أقرب من تطبيق “سناب شات” المتداول في العالم، والكثير من الأسئلة والاستفسارات تطرح، لاسيّما في شأن الخصوصية، والمخاوف من عدم التمكن من الحفاظ عليها.

وتناقل المواطنون دعوات لأخذ الحيطة والحذر من تحديث تطبيق “واتس آب” الجديد، لاسيّما أنَّ كل جهات الاتّصال، سيكون بإمكانهم رؤية ما ترسله من حالة عبر كاميرا الجهاز، من خلال التطبيق الشهير، ما لم يقم المستخدم بتحديد إجراءات الخصوصية.

وتداول المغرّدون عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، التحذير من التحديث الجديد، داعين الفتيات إلى التريث في تحديث التطبيق، ومشاركة الحالة “ستوري”، لاسيّما أنَّه من الوارد أن تكون قد احتفظت بأرقام محلات وعمال، قد يمكنهم استغلال ما تشاركه الفتاة من لحظات خاصة.

وبيّن مواطنون، لبعضهم البعض، ضرورة إيقاف عمل “الكاميرا” في إعدادات تطبيق “واتس آب”، بغية تلافي اختراق الخصوصية، وتأمين الأسر من انتهاك حرّيتها.