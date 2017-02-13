تحديث بيانات مستفيدي الضمان المنوّمين بمستشفيات مكة

المواطن – الرياض

يحرص فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمنطقة مكة المكرمة، باستمرار على القيام بمسؤوليته الاجتماعية، والالتزام بموازنة أنشطته وخدماته الرئيسية مع احتياجات المجتمع.

ولتسهيل إجراءات تحديث البيانات بجميع مراحلها وحفظ الخدمات المكتسبة، بادر فرع الوزارة بمنطقة مكة بتنظيم فريق عمل مكوّن من مكتب الضمان الاجتماعي، ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمكة المكرمة -لكلا الجنسين (ذكور، وإناث)- لتحديث بيانات المرضى المستفيدي من خدمات الضمان والرعاية، وذلك بقسم التنويم بمستشفى الملك عبد العزيز، ومدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، ونتج عن المبادرة بتحديث ٣٣ حالة موجودة بأقسام التنويم: الباطنية، والقلب، والأورام، والجراحة، وأيضًا مراكز غسيل الكلى.

ومن مؤشرات نجاح العمل، امتداده إلى تعريف المرضى المراجعين على خدمات الرعاية والضمان الاجتماعي عن طريق الركن الخاص لفرع الوزارة، وأيضًا تم توزيع المطبوعات التعريفية للمراجعين والأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفيات، وصولًا للمحتاج المتعفّف من أجل تحقيق مبدأ وشعار الوزارة “نصل للمستفيد بدلًا من أن يصل إلينا”.