تحديث جديد لواتس آب لمستخدمي ويندوز فون

المواطن - وكالات

نجح تطبيق واتساب في الحصول على تحديث جديد يدعم نظام تشغيل ويندوز فون 8.1 و 10.

ورفع واس آب هذا التحديث رقم إصدار التطبيق إلى WhatsApp 2.17.52، وفيه تم رفع الحد الأعلى لإرسال الصور من 10 إلى 30 صورة دفعة واحدة، ليتمكن مستخدمي هذا النظام الآن من مشاركة المزيد من الصور دفعة واحدة بدلًا من الإضطرار للمشاركة في دفعات، وبالمناسبة هذه الميزة حصل عليها التطبيق من على نظام iOS قبل أسابيع قليلة.

كما وفر التحديث معه تصميم جديد طال واجهته الرئيسية يعتمد على معايير تتوافق مع تصميم لغة مايكروسوفت ويندوز.