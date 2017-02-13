تحديث جديد مرتقب في فيس بوك ينقل “الأيقونات”

المواطن - وكالات

أوضح تقرير حديث أن شركة فيس بوك تستعد لإطلاق تحديث تجريبي جديد لاختبار تغيير تصميم الأيقونات الموجودة بالجزء العلوي من التطبيق، ووضع اثنين منها بالجزء الأسفل، وليس في الجزء العلوي منه كالمعتاد.

وبحسب موقع androidpolice الأمريكي، فبالرغم من نقل الأيقونات في الأسفل، فمن الواضح أن التقسيمات الرئيسية للأيقونات ما تزال موجودة في الجزء الأعلى، وهو ما يعتبر شيئًا محيرًا للغاية، خاصةً أنه يترك المستخدم في حيرةٍ مع وجود الكثير من الأيقونات في مناطق مختلفة.

وبخصوص باقي الأيقونات الموجودة في الأسفل، فإنها لن تضم سوى زوجًا من الخيارت، وهي: Homepage وExplore، إلّا أن التبويب الأخير Explore يعد خيارًا جديدًا في تطبيق فيس بوك، وليس معروفًا بالضبط المهام التي يمكن أن يقوم بها للمستخدمين.