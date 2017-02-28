تحذيرات من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة.. والمدني يستعد

المواطن - شريف النشمي - المدينة

‏‎اتخذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة جميع استعداداتها في الإدارات الخارجية بالمدينة المنورة ومحافظاتها، وذلك من خلال تجهيز مواقع الإسناد الآلي والبشري، والمعدات الفنية والقوارب، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني لتحديث خططها، ومراجعة إمكانياتها تحسبًا لتحذير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تتوقع وقوع حالة عدم استقرار، وهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق بنشاطٍ في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، حيث تحد من مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة بدءًا من مساء اليوم، الثلاثاء، حتى يوم الجمعة المقبل.

ومن جهته، دعا المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقه المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من الأودية، ومجاري السيول، والأماكن المنخفضة، واتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته.

وطالب بعدم الخروج من المنازل في حالة الأمطار الغزيرة إلّا للضرورة القصوى، والانتباه في أثناء قيادة المركبات في الطرقات والخطوط السريعة والزراعية وقت الأمطار من مخاطر الانزلاق، والابتعاد عن الأماكن المرتفعة المعرّضة للصواعق، والمجسمات الجمالية المرتفعة، واللوحات الدعائية، وأعمدة الإنارة المعرّضة للسقوط، والبعد أيضًا عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرّضت لمياه الأمطار والتي قد تصاب بالصعق الكهربائي، والعدّادات الخارجية عند ملامستها للسيول في الطرق.