تحذيرات من ياهو لمستخدميها في وقت “سيّء للغاية”

المواطن - وكالات

بعثت شركة ياهو تحذيرات لمستخدميها بأن حساباتهم من الممكن أن تكون اخترقت من هاكرز، إذ قال رئيس أمن المعلومات بالشركة، إن الهاكرز استخدموا بعض “الكوكيز” للوصول إلى حسابات المستخدمين بين عامى 2015 و 2016، بدون الحاجة إلى كلمة المرور.

وبحسب رسالة بالبريد الإلكترونى التى حصل عليها موقع znet، فقالت الشركة إن الخبراء الذين يعملون لديها تمكنوا من الوصول للطريقة التى استخدمها القراصنة للسيطرة على الحسابات، وبناءً على التحقيقات الجارية، تم التوصل إلى ما حدث فى الحسابات فى الفترة ما بين 2015 و 2016.

وبحسب موقع cnbc الأمريكى، فتأتى هذه التحذيرات فى توقيت سىء للغاية، خاصة أن هناك مصادر أكدت أن شركة فيريزون قررت خفض سعر صفقة شراء ياهو 350 مليون دولار، وهذا بسبب الاختراقات التى تعرضت لها خدمات الشركة.