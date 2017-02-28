تحذير.. الاكتئاب قد يسبّب التهاب المفاصل المرتبط بالصدفية

المواطن - وكالات

قدّمت دراسة طبية تحذيرات من أن مرضى الاكتئاب الذين يعانون من التهاب الصدفية -المرض الجلدي المزمن- يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، والمعروفة باسم “التهاب المفاصل الصدفي”، بنحو 37%.

وأكدت النتائج المتوصل إليها العديد من المخاوف بسبب الاكتئاب، فليس من غير المألوف في الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية، وفقًا لمعدّي الدراسة التي نشرت في عدد فبراير من مجلة تحقيقات الأمراض الجلدية.

وتشخّص حالات “الصدفية” بالبقع الجلدية الحمراء والحكة والتقشير، فيما قد تسبّب هذه البقع أحيانًا تشوهات، ويحدث التهاب المفاصل الصدفي عمومًا بين الأشخاص المصابين بالصدفية على الرغم من أنه يمكن أن يحدث أيضًا من تلقاء نفسه، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم.

وتتسبّب الصدفية في آلام بالمفاصل وتورم، وعادة في المفاصل الكبيرة وأصابع اليد والقدمين، كما يمكن أن تسبّب تلفًا في المفاصل أيضًا.