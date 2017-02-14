تحذير.. درجات حرارة صفرية خلال الليالي المقبلة بالمناطق الشمالية

المواطن – الرياض

يتوقع خبراء الطقس أن تشهد المناطق الشمالية من المملكة، انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة خلال الليالي المقبلة.

وتسود أجواء شديدة البرودة في شمال المملكة خلال الليالي المقبلة، قد تسجل الصغرى الصفر أو ما دونه في مناطق عدة منها. ويتوقع أن تبلغ درجات الحرارة انخفاضها ليلتي الخميس، والجمعة والسبت، وفقاً لـ”طقس العرب”.

وتسبب اندفاع كُتلة هوائية باردة قادمة من الشمال عبر بلاد الشام والتقاؤها مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية رطبة ودافئة، بتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي يرافقها نشوء السحب الركامية في جنوب غرب ووسط وشرق السعودية، وانخفاض دجات الحرارة.