تحذير للمبتعثين في أمريكا من حيازة صور ومقاطع عنف أو تحريض

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

حذرت الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا الطلاب والطالبات من عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالابتعاث، داعيةً إياهم إلى الحرص على اتّباع أنظمة وقوانين الهجرة الأمريكية لتفادي إلغاء الـ I-20.

وقالت الملحقية في تعميمٍ للطلاب: “نأمل الانتباه لجميع المستندات الرسمية والثبوتية عند القدوم إلى بلد الابتعاث، كذلك الالتزام بتسديد الغرامات الناتجة عن المخالفات، وأيضًا حضور جلسات المحاكم في التواريخ المحددة من قبل المحكمة”.

ونبّهت على ضرورة عدم احتواء الأجهزة المحمولة (الهواتف، والكمبيوتر) للطلاب على مواد ممنوعة مثل مقاطع أو صور تتعلّق بمناطق الصراعات، أو مقاطع ذات طابع ديني، أو مقاطع مخلّة بالآداب، أو مقاطع العنف بكل أشكاله.

وشدّدت الملحقية على الطلاب بعدم ارتياد الأماكن المشبوهة والمناطق غير الآمنة، وتوخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن التجمعات بكل أشكالها، وعدم الخوض في النقاشات السياسية والدينية، أو المشاركة في التصريحات الإعلامية التي قد تسبّب الكثير من الخلافات التي لا طائل لها.