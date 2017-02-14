تحذير من استمرار الحالة الرعدية المطرية في #عسير

المواطن – سعيد ا ل هطلاء – عسير

دعا الدفاع المدني في عسير إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب السير في مجاري السيول والأودية.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي: إنه في ظل ما تشهده غالبية محافظات منطقة عسير من حالة رعدية ماطرة على ضوء ما يرد لنا من تقارير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أول باول، وما تشهدت مدينة أبها وضواحيها من غزارة أمطار وما يصاحبها من ظواهر الرعد والبرق وسيول وتجمعات مياه؛ فإن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وتأجيل الخروج سواء لقضاء الاحتياجات الأسرية أو للاستمتاع بالأجواء الماطرة إلى ما بعد انتهاء الحالة.

وقال: إن هذا الإجراء حتى لا تتعرض الأرواح والممتلكات للمخاطر المختلفة، مع أهمية متابعة حالة الطقس والتعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية باستمرار، راجين السلامة للجميع.