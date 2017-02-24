تحذير من بعوض الصيف.. وهكذا تحمي نفسك

المواطن - وكالات

قدم طبيب الصحة العامة الفرنسي فريدريك جوردان في المركز الوطني لناقل العدوى في باريس، تحذيرا يخص انتشار البعوض مع فصل الصيف، لافتا إلى أن هناك 3 آلاف نوع من أنواع الناموس الذي تجذبه الحرارة والروائح وثاني أكسيد الكربون.

وقال إنه من بين الناموس الأنواع الناقلة لحمى الدنج وشيكونجويا وزيكا وأن هناك بعض الأشخاص الأكثر حساسية عن غيرهم للدغة الناموس لذلك يجب استخدام الوسائل التي تساعد على الحماية من هذه الناموسة.

وكشف عن أن “السوار المضاد للناموس” يحمى من لدغة الناموس كما ينصح بارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة ويمكن غمزهم في مبيدات الحشرات قبل ارتدائهم للحماية، إلى جانب الكريمات والإسبراي والجيل الذي يتم دهن الجسم به حتى يتجنب لدغة الناموسة.