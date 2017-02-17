تحذير من نشر وتداول أخبار العمليات الأمنية بعد #القبض_علي_١٨_داعشي

المواطن _وليد الفهمي_ جدة

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين بالتوقف عن نشر معلومات وصور العمليات الأمنية قبل اكتمالها، والإعلان رسميًا عنها.

وقال اللواء منصور التركي في حديثه، مساء أمس، بالمؤتمر الصحفي: “نتمنى أن نعطي الجهات الأمنية فرصتها في استكمال عملها في ملاحقة الإرهابيين وأصحاب الفكر الضال”.

وبيّن التركي أن تصوير العمليات وتناولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يعرّض رجال الأمن لمخاطر.

وأكد التركي أن نشر المعلومات أو الصور قد يدفع بعض العناصر من الخلايا الإرهابية للتواري عن الأنظار والاختفاء، وهو ما جعل العملية الأمنية الأخيرة تتأخر 5 أيام بدلًا من تحقيقها في غضون يوم أو يومين.