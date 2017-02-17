تحرير المدن اليمنية يقلّص معدلات التضخم

المواطن – الرياض

يساهم تحرير المدن اليمنية من سيطرة الانقلابيين في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي في اليمن، خاصةً من حيث تراجع مؤشرات التضخم.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض نسبة التضخم في اليمن إلى 20% نهاية 2016 مقارنةً بـ 30% في العام الذي سبقه، وذلك بحسب إنفوجرافيك نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم.

ويعزّز تحرير المدن اليمنية من كفاءة الاقتصاد اليمني، حيث يسهم في تراجع حدة قلة المعروض من المشتقات النفطية، ويحسن أسعار السلع الأساسية.

ويواصل الجيش اليمني الوطني -مدعومًا بقوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة- في تحرير العديد من المدن اليمنية من سيطرة الميليشيا الانقلابية، ودحرهم، والسيطرة على مخازن أسلحتهم.

ويعتبر التخطيط العسكري المسبق والتطبيق الدقيق للخطوات العسكرية من أبرز الأسباب التي ساعدت على تحرير المدن اليمنية من سيطرة الحوثيين.