“تحفيظ الشرقية” توعي موظفيها بترشيد استخدام المياه في المنازل والمرافق العامة

المواطن – الدمام

أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية محاضرة توعوية لمنسوبيها بعنوان الترشيد في استخدام الماء بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، قدمها شهيب بن محمد الخالدي نائب مدير إدارة التوعية والترشيد بوزارة البيئة والمياه والزراعة فرع المنطقة الشرقية في مسرح الجمعية بمقرها العام بالدمام أمس الأول، وذلك لرفع الوعي والترشيد لدى الموظفين للاستخدام الأمثل للمياه في المنازل والمرافق العامة.

وتحدث المحاضر الخالدي عن مفهوم الترشيد وتطرق إلى مفهوم الأمن المائي وبين جهود الدولة أيدها الله في المحافظة على الموارد المائية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في المحافظة على هذه النعمة.

وبعد ذلك تم توزيع أدوات الترشيد على الحاضرين ومشاهدة المعرض المصاحب، فيما قدم مدير عام الجمعية الشيخ محمد السويدان درعاً تذكارياً مُهدًى من الجمعية لفرع وزارة البيئة والمياه.

من جهته أوضح نائب مدير إدارة العلاقات والإعلام بالجمعية عمر المخايطة أن هذه المحاضرة أتت تأكيداً على سعي الجمعية الحثيث نحو مد جسور التعاون وبناء شراكات مجتمعية بما يخدم المصلحة العامة مع كافة الوزارات والإدارات الحكومية والأهلية.