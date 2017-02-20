تخلفوا عن الدفع.. مهلة من ترامب للناتو حتى نهاية 2017

المواطن - وكالات

كشف نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم، الإثنين، في بروكسل، عن أن دونالد ترامب يرغب في تحقيق تقدم فعلي بحلول نهاية العام 2017، وذلك بشأن عدم تقيّد عدد من دول الحلف الأطلسي بنسبة النفقات العسكرية البالغة 2% من إجمالي ناتجها الداخلي.

واتفقت دول الحلف الأطلسي الـ 28 على هذه النسبة عام 2014 على أن يتم التقيّد بها من قبل الجميع بحلول العام 2024.

ولكن يبدو أن 5 دول فقط حتى الآن، وبينها الولايات المتحدة، توصلت إلى هذه النسبة، الأمر الذي انتقده ترامب مرارًا خلال الأشهر القليلة الماضية.