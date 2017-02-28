تدريب 130 طالبة بطب أم القرى على الإسعافات الأولية

المواطن – عبدالله النخالي – مكة

قامت مديرة القسم النسائي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة إبتسام محمد المنيعي أمس بالتنسيق مع منسق برنامج الحج والعمرة بكلية الطب الدكتور الباقر الفكي بتدريب طالبات السنة الثانية بكلية الطب بجامعة أم القرى على برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية ضمن مقرر الحج والعمرة.

يأتي ذلك امتدادًا للتعاون بين كلية الطب وهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة واستمرارًا للعمل المثمر في مجال التعليم والتدريب، بحضور وإشراف المشرفة على الطالبات نوف باجعيفر، وقد بلغ عدد الطالبات المستفيدات ١٣٠ طالبة، وكانت هناك مشاركات وتفاعل كبير من الطالبات .

