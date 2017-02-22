تدشين مبادرة رشاقة لخفض سمنة طالبات المدارس بمكة

المواطن – مكة

دشنت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة آمنة محمد الغامدي مبادرة رشاقة لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية.

وألقت مديرة وحدة تطوير المدارس ناهد القريصي كلمة عبرت خلالها عن بالغ سعادتها بتطبيق الابتدائية التاسعة والأربعين كأول مدرسة مطبقة للمبادرة بتعليم مكة هذه المبادرة الرائعة والتي لها دور كبير في الحد من السمنة لدى الطالبات.

كما أبانت بأن هذه المبادرة تعالج قضية مهمة تفشت في أبنائنا وبناتنا بسبب سوء التغذية، مبينة أهمية تعزيز ثقافة الرشاقة في نفوسهن ومدى أهمية توعيتهن لتناول الغذاء المفيد وترغيبهن في ممارسة الرياضة حفاظاً على صحتهن ورشاقتهن.

وتمنت القريصي بأن تطبق هذه المبادرة على جميع المدارس وتكون جميع مدارسنا معززة للصحة .