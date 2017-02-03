تراشق على تويتر بين ترمب وظريف .. الأول يتوعد والأخير يرد

المواطن – نت

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حذر فيها إيران، قائلاً: “إن طهران تلعب بالنار”.

وتابع ترمب: “الإيرانيون لا يقدرون كم كان الرئيس أوباما طيباً معهم”. وختم ترمب تغريدته بقوله: “لن أكون هكذا”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قد أعلن أن “كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران”، في الوقت الذي أكد فيه البيت الأبيض أن اختبار طهران لصاروخ باليستي وتصرفاتها ضد سفن البحرية الأمريكية “لن تمضي دون رد”.

وقال ترمب للصحافيين إن كل الخيارات “مطروحة على الطاولة”، فيما يتعلق بالرد على تجربة إيران للصاروخ الباليستي.

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على إيران، بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي أنه “حذّر” طهران بهذا الشأن من دون أن يقدم تفاصيل. وقال ترمب رداً على صحافيين سألوه ما إذا كان يستبعد الخيار العسكري “لا شيء مستبعد”.

وبعد تغريدة ترمب بقليل، كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على حسابه في تويتر “إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية ولن تبادر بإشعال حرب”.

وقال ظريف في التغريدة “إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوماً الاعتماد على وسائلنا في الدفاع”.