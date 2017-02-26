تراشق لفظي مشتعل بين البكيري وجستنية !

المواطن ـ محمد سلام

وجّه رئيس تحرير صحيفة النادي، محمد البكيري انتقادات لاذعة إلى الناقد الرياضي عدنان جستنية، مُتهمًا إياه بأنه “مُهرج”، وغير ثابت على مواقفه، مُؤكدًا أنه كان مساندًا من قبل لرئيس الاتحاد السابق منصور البلوي، ثم انقلب عليه بسبب مصالح شخصية.

ونشر البكيري صورة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أظهرت جستنية وهو يقوم بتقبيل رأس منصور البلوي، وعلق عليها بقوله: “جستنية المهرج بالألوان الأصلية، أما باقي الألوان لتسلية الجمهور، يالا نضحك بمقاطعه”، واضعًا مع التغريدة “هاشتاق” جاء بعنوان “جستنية المهرج”.

من جانبه، رد جستنية على تغريدة البكيري من خلال تغريدة أخرى، قال فيها: “البكيري المطرود، طرده اللامي كحارس مرمى بسبب سلوكيات خوفًا من انتقالها للاعبين، وطرده باعشن من باص النادي طردة مؤلمة، وطرده الجمجوم بالعسكري”، مرفقًا مع التغريدة “هاشتاق” بعنوان “البكيري المطرود”.

تغريدات البكيري وجستنية جاءت بعد تصريحات رئيس الاتحاد حاتم باعشن، وتلميحه لوجود أشخاص من الخارج تحارب العميد، وهو ما فسره البعض بأنه يقصد رئيس الاتحاد السابق منصور البلوي وشقيقه إبراهيم البلوي، ومن المعلوم أن محمد البكيري من الإعلاميين المساندين لإدارة البلوي والمُدافعين عنها، فيما يأخذ جستنية المعسكر الآخر، ويرى أن هذه الإدارة تسببت في إغراق الاتحاد بالديون والأزمات.