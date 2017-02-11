ترامب يتعهد باتخاذ إجراءات “سريعة جدا” الأسبوع القادم لضمان أمن الولايات المتحدة

المواطن- نت

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 10 فبراير/شباط، باتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن الولايات المتحدة خلال الاسبوع المقبل.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عقد بعد لقائهما في واشنطن: “سنتخذ بعض الإجراءات بصورة سريعة جدا، وهذا يخص الأمن الإضافي لبلادنا، وسترون ذلك في وقت ما خلال الأسبوع القادم”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن إدارته ستقوم “بكل ما هو ضروري لضمان أمن” الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: “سنواصل أيضا العملية القضائية (المتعلقة بوقف تنفيذ مرسوم الهجرة في بعض المدن الأمريكية)، ولا شك لدي في أننا سنحقق انتصارا في هذه القضية”.

وكان الرئيس الأمريكي وقع، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويمنع دخول مواطني 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

وأثار مرسوم الرئيس الأمريكي إدانة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، ولا سيما من قبل الدول التي استهدفها الأمر التنفيذي هذا.

ويعد هذا الأمر التنفيذي، بالتالي، ثالث مرسوم خاص بقواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة صدق عليه ترامب بعد توليه منصب الرئيس في 20 يناير/كانون الثاني.

ووقع الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، على مرسومين الغرض منهما تشديد سياسة الهجرة والرقابة الحدودية.

وينص المرسوم الأول على بناء جدار كبير على الحدود الجنوبية للبلاد(مع المكسيك)، فيما يخص الثاني “تعزيز الأمن العام داخل البلاد” وقضية تطبيق القوانين الأمريكية المتعلقة بالهجرة.