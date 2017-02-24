ترامب يشكو روسيا ويأمل في تعزيز الترسانة النووية

المواطن - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد تعزيز الترسانة النووية الأميركية بما يضمن أن تكون “الأكثر تفوقا” قائلا إن قدرات الولايات المتحدة للأسلحة الذرية تراجعت.

وشكا ترامب في حواره مع رويترز من قيام روسيا بنشر صاروخ كروز في انتهاك لمعاهدة للحد من التسلح وقال إنه سيثير هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا اجتمع معه.

وقال ترامب إن الصين يمكنها أن تزيل التحدي الذي تشكله كوريا الشمالية على الأمن القومي “بسهولة جدا إذا أرادوا ذلك” مصعدا الضغوط على بكين لبذل المزيد من النفوذ لكبح الأعمال العدائية بشكل متزايد من جانب بيونغيانغ.