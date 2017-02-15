ترامب يهاجم مخابرات بلده بتغريدات “نارية”.. فضيحة!

المواطن - وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر سلسلة تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم، الأربعاء، وكالات المخابرات في بلاده، معتبرًا تصرفاتها الأخيرة بمثابة “فضيحة حقيقة”.

وكتب في تغريدة: “التواصل مع روسيا كلام فارغ، وهي مجرد محاولة للتستّر على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها حملة (المرشحة الديمقراطية) هيلاري كلينتون الخاسرة”، في إشارةٍ إلى منافسته في انتخابات الرئاسة.

وتغريدة أخرى، قال فيها: “تعطى المعلومات لنيويورك تايمز، وواشنطن بوست الفاشلتين من مجتمع المخابرات (وكالة الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الاتحادي) مثل روسيا بالضبط”، مضيفًا أن الوضع “خطير للغاية”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “الفضيحة الحقيقة هنا هي أن المخابرات تقدم المعلومات السرية بشكلٍ غير قانوني، وكأنها توزع قطع الحلوى.. هذا أمر غير أمريكي للغاية”، دون أن يقول ما إذا كان قد أمر بأي تحقيق في التسريبات.