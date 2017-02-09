ترتيب دوري جميل بعد نهاية مباريات اليوم

المواطن ـ محمد سلام

انتهت مباريات اليوم، الخميس، في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، حيث أسفرت عن فوز الهلال على الفيصلي، بهدفين دون رد، أحرزهما سلمان الفرج وعمر خريبين، ليرفع الفريق رصيده إلى 44 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمّد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الـ 11.

وزاد الهلال من فارق النقاط مع ملاحقه الأهلي الذي لقى هزيمة قاسية أمام مضيفه القادسية، بـ 4 أهداف مقابل هدف وحيد، أحرزهم عبد المحسن فلاته “هدفين”، وبيسمارك، ونايف هزازي، فيما جاء الهدف الأهلاوي عن طريق عمر السومة.

وتجمّد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال، فيما رفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.