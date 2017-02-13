ترقب لإعلان الدفعة الأولى من المستحقين للسكن عبر بوابة سكني

المواطن – الرياض

يترقب المواطنون إعلان وزارة الإسكان الدفعة الأولى من المستحقين لمنتجاتها ضمن برنامج سكني، والذي من المتوقع أن يتم بعد غد الأربعاء، وذلك تنفيذاً لبرامجها ضمن التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030.

وفي منتصف يناير الماضي أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وقالت الوزارة إنه سيتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل (فبراير)، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرضٍ سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

وتستهدف وزارة الإسكان رفع نسبة التملك من 47% إلى 52% بتمكين مليون مواطن من السكن خلال خمس سنوات، ورصدت وزارة الإسكان 59.166.660 ريالاً لجميع برامجها الخاصة بالإسكان هذه المدة.

وتسعى وزارة الإسكان إلى مواءمة المنتجات السكنية من وحداتٍ وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشاريع، مبيناً أن باكورة المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر المقبل وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين شهرياً عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني).