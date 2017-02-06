ترقية ١٠٤٧٠ من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمتابعة من مدير الأمن العام؛ أصدر قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق الركن خالد بن قرار الحربي عدداً من القرارات الإدارية بترقية ١٠٤٧٠ فرداً من منسوبي القوات في مختلف الرتب خلال الفترة من غرة شهر المحرم لعام ١٤٣٨ هجري حتى نهاية شهر ربيع الآخر من نفس العام.

وتأتي هذا القرارات في ظل الدعم الذي تحظى به قوات الطوارئ الخاصة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقد هنأ قائد قوات الطوارئ الخاصة المترقين وتمنى أن تكون هذه الترقية دافعا لهم لبذل المزيد في خدمة الدين ثم المليك والوطن، مشيراً أن الاهتمام بمنسوبي القوات يقودهم لتسهيل الصعاب وإدخال الفرحة والسرور عليهم.

صرح بذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقيادة القوات العميد فارس بن منصور المالك.