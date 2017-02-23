ترقُّب لإعلان نتائج الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن

المواطن – الرياض

مع اقتراب نهاية مرحلة التسجيل في برنامج حساب المواطن يترقب ملايين السعوديون الانتقال إلى المراحل التالية حيث يتم تحديد الأولوية والاستحقاق تمهيداً للصرف.

وطبقاً للجدول الزمني فإن المرحلة الأولى والتي بدأت في الأول من فبراير الحالي هي فترة التسجيل، وهي فترة جمع المعلومات اللازمة والتحقّق من صحتها حول المواطنين المسجلين في حساب المواطن.

أما المرحلة التالية في برنامج حساب المواطن، فسيتم فيها التواصل مع المتقدّمين بإرسال رسالة نصية على الجوال، والإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق بناءً على المعلومات المقدمة في فترة التسجيل.

وبعد تحديد الأهلية والاستحقاق سيتم تحديد المبلغ النقدي المخصص لكل أسرة حسب الظروف الخاصة بها والشروط المعلنة ومنها الدخل الشهري للأسرة وعدد الأفراد ومعدلات الاستهلاك الرشيد وغيرها.

وبناء على المعايير السابقة سوف يختلف ما تحصل عليه كل أسرة من الدعم النقدي في برنامج حساب المواطن الأمر الذي يعتبره مختصون فرصة لتشجيع الأسر على ترشيد استهلاكها للطاقة.

ومن المقرر أن يتم الرفع إلى المقام السامي قبل الأول من مايو المقبل تمهيداً لصرف الدعم النقدي للمواطنين المستحقين للدعم في برنامج حساب المواطن طبقا لتصريح سابق للمشرف على البرنامج ماجد العصيمي.

يذكر أن عدد المسجلين في حساب المواطن بلغ حتى الثلاثاء الماضي حوالي 10.5 مليون فرد.

وأشارت الإحصائية الأخيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون ونصف المليون رب أسرة يتبعهم أكثر من 5.803 أشخاص، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات المتزوجات من أجنبي 7712 مواطنة يتبعهن 16.351 شخصاً، فيما بلغ عدد الأفراد المقيمين في مسكن مستقل 561.515 شخصاً.

وبلغ مجموع المستفيدين أكثر من 3 ملايين مستفيد، فيما سجل التابعون 7 ملايين و425 ألف شخص.

وكان ماجد العصيمي المشرف العام على برنامج حساب المواطن، قد أكد في وقت سابق أن التسجيل في البرنامج متاح للجميع، إلا أن الدعم سيقدم لفئتين فقط.