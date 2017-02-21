ترمب يعين الجنرال ماكماستر مستشاراً للأمن القومي

المواطن - الرياض

اعلن الرئيس الاميركي #دونالد_ترمب الاثنين تعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الامن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

واعلن ترمب هذه التسمية في تصريح صحافي ادلى به من منزله في مارا لاغو في فلوريدا. ووصف الجنرال #ماكماستر خبير شؤون مكافحة التمرد خصوصا في العراق ب”الرجل الذي يتمتع بميزات وخبرات رائعة”.

وقال الجنرال ماكماستر خلال تعريف مقتضب عن نفسه الى الصحافة الى جانب الرئيس الاميركي “اتطلع إلى الانضمام الى فريق #الأمن_القومي وبذل كل ما في وسعي لتعزيز وحماية مصالح الشعب الاميركي”.

وكان ماكماستر خدم في العراق خلال حرب عام 1991، وبين العامين 2004-2006 في افغانستان.

واجبر مايكل فلين، وهو جنرال متقاعد، على الاستقالة الاسبوع الماضي بعد الكشف عن محادثات اجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن حين كان باراك أوباما لا يزال رئيسا للبلاد.