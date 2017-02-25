تسجيل الدخول إلى حسابات جوجل صار أكثر أمانًا بعد هذه الخطوة!

المواطن – الرياض

تبذل جوجل مزيدًا من الجهد لحماية خصوصية المستخدمين سواء عبر مواقعها الرسمية أو عبر المواقع ذات الصلة بعمليات البحث.

وتعتبر عملية تسجيل الدخول إلى الحسابات الخاصة على الإنترنت من العمليات التي يتم استهدافها من قبل المحتالين عبر الإنترنت الأمر الذي دفع العديد من المواقع إلى استخدام بروتوكول HTTPS والذي يتيح إرسال المعلومات الخاصة بعد تشفيرها لضمان سرية أكبر.

واستحدث جوجل ميزة تسجيل الدخول على خطوتين، حيث يقوم بربط الحسابات الشخصية برقم الهاتف الجوال ويقوم في كل مرة يتم فيها تسجيل الدخول من جهاز مختلف بإرسال رسالة عبر الهاتف الجوال يطلب فيها تأكيد الهوية.

وعند تسجيل الدخول من جهاز جديد تظهر رسالة منبثقة عبر شاشة الجوال تطلب الموافقة قبل السماح بالدخول.

وتعطي جوجل بيانات تفصيلية عن عملية تسجيل الدخول حيث يتم إرسال بيانات المتصفح والموقع الجغرافي الذي تم منه تسجيل الدخول الجديد.

وقالت جوجل عند إطلاق ميزة تحقيق تسجيل الدخول بخطوتين إن تمكين ميزة التحقق بخطوتين (المصادقة الثنائية)، يضيف طبقة أمان إضافية إلى الحسابات. حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام شيء تعرفه (كلمة المرور) وشيء تحصل عليه (رمز يتم إرساله إلى هاتفك).

ومن أجل إعداد التحقق بخطوتين، انتقل إلى صفحة التحقق بخطوتين ثم حدد البدء واتبع عملية الإعداد خطوة بخطوة.

وبعد الانتهاء، ستنتقل إلى صفحة إعدادات التحقق بخطوتين يمكنك مراجعة إعداداتك وإضافة أرقام هواتف احتياطية.

وعند تسجيل الدخول المرة القادمة، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق. يمكنك أيضًا اختيار استخدام مفتاح الأمان للتحقق بخطوتين.