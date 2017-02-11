تسجيل الدخول في بوابة حساب المواطن في كل وقت.. وعند فقد الجوال هذا هو الحل

المواطن - الرياض

يتساءل الكثير من المتقدّمين على برنامج “حساب المواطن” عن إمكانية الدخول للبوابة أكثر من مرة، وهل التسجيل فقط مرة واحدة؟

وللإجابة على هذه التساؤلات، أكد “حساب المواطن” أن التسجيل بالبوابة متاح في أي وقت، وعند إضافة أو حذف بعض المعلومات، فإنه لا يشترط تسجيل جديد، فقط يتم تسجيل دخول من خلال اختيار أيقونة تسجيل دخول، وإذا كان المستخدم قد نسي كلمة المرور، فمن السهل استردادها من خلال رقم الجوال المسجل مسبقًا في البوابة.

وفي حالة فصل الجوال المسبق أو عدم توفّره، يمكن للمستخدم الاتصال على مركز الاتصال عبر الرقم الموحّد 19912 على مدار 24 ساعة، حيث سيتم تغيير رقم الجوال المسبق بعد التحقّق من هوية المستخدم.