تسجيل حالتي إصابة بكورونا في الرياض وجدة

المواطن – محمد الرحيمي

سجل مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة حالتي إصابة بفيروس متلازمة الشرق الأوسط “كورونا”، حيث كانت الحالة الأولى في مدينة الرياض لمواطن بلغ عمره ٦٧ عاماً وحالته حرجة حيث تصنف العدوى من الحالات الأولية لمخالطة الإبل، وكانت الحالة الثانية التي سجلت في محافظة جدة لمواطن سعودي يبلغ عمره ٥٤ عاماً إثر مخالطة الإبل وتعد من الحالات الأولية وحالته حرجة.

وأعلن مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة أن مواطناً سعودياً توفي بفيروس متلازمة الشرق الأوسط في محافظة جدة يبلغ من العمر ٧٤ عاماً ، ولَم يسجل المركز أي حالة تماثلت للشفاء خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.