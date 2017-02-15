تسعة_أعشار يستعرض خدماته في معرض التجارة الإلكترونية

المواطن. – سعيد ال هطلاء – الرياض

يشارك برنامج “تسعة أعشار” كشريك استراتيجي وداعم لمعرض التجارة الإلكترونية في نسخته الأولى، والذي سيقام في فندق الفورسيزون بالرياض خلال الفترة من 5 – 7 رجب 1438هـ حيث يستعرض برنامج “تسعة أعشار” أمام زوار المعرض عدداً من خدماته الداعمة لمنشآت الأعمال في جميع مراحلها عبر باقات من الحلول المبتكرة من خلال بوابته الإلكترونية، التي تتيح لأصحاب منشآت الأعمال العديدَ من الخدمات؛ من بينها: الحلول المالية التي تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال المتميزين في البحث عن رؤوس أموال استثمارية لتنمية أعمالهم، وكذلك خدمة الوصول للمنافسة التي توفر لمنشآت الأعمال فرصة الوصول للمنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وتقديم عروض الأسعار إلكترونياً.

كما يقدم البرنامج خدمة “مسرعة الأعمال الناشئة”، التي تمنح رواد الأعمال فرصة لصقل أفكارهم التجارية، ونيل الإرشاد والدعم اللازميْن؛ لتنميتها في إطار إبداعي وعصري، إضافة إلى خدمة الوصول إلى السوق؛ وذلك خلال منصة تسوَق إلكترونية تُمَكّن رواد الأعمال من عرض البضائع وتنسيق عمليات البيع والدفع والتوصيل، وغيرها.

وحرص البرنامج على تذليل الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العثور على معلومات حول السوق السعودي، والتي يحتاجونها لاتخاذ القرارات المهمة في منشآتهم، عبر خدمة الوصول إلى المعلومات، كما يهدف البرنامج من خلال خدمة “أضف خدمتك” إلى تطوير أفكار رواد الأعمال الإبداعية، وتحويلها إلى منتج وخدمة متكاملة في سوق العمل.

يشار إلى أن معرض التجارة الإلكترونية، يأتي في الوقت الذي يشهد هذا المجال نمواً كبيراً نتيجة توفر طرق الدفع المناسبة وتحسن وسائل الشحن وتغير ثقافة المجتمع في السنوات الأخيرة لهذه التجارة، وتوفر وسائل التواصل الاجتماعية وانتشار الهواتف الذكية التي أصبحت إحدى القنوات الفعالة في إتمام العديد من العمليات الشرائية.

يذكر أن اللجنة المنظمة تواصل استقبال مشاركات الشركات والمؤسسات المهتمة بالتقنية، لعرض خدماتهم وتطبيقاتهم الإلكترونية للزوار والتعريف بها وبماتحتويه.

كما خصصت اللجنة حسابات رسمية على “تويتر” و”انستغرام” لتسهيل عملية التواصل معها ولمعرفة طرق المشاركة @E_Commerce2017.