تصنيع ميداليات أولمبياد 2020 من الهواتف والأجهزة القديمة

المواطن – نت

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” في اليابان عن نيتهم في صناعة الميداليات التي سيتسلمها الفائزون في المسابقات المختلفة من الأجهزة التكنولوجية القديمة المعاد تدويرها وهذا في إطار خطتها للحفاظ على البيئة، إذ تمت دعوة الشعب الياباني بالتبرع بالإلكترونيات القديمة الخاصة بهم التي عفا عليها الزمن، وتهدف اللجنة المنظمة إلى الحصول على 8 أطنان من المعادن، 40 كيلوجراماً من الذهب و4920 كيلوجراماً من الفضة و2944 كيلوجراماً من البرونز.

ووفقاً لموقع “ديلى دوت” فسيتم ضغط هذه الكمية الهائلة من الخردة من أجل صناعة الميداليات البرونزية والفضية والذهبية اللازمة للتتويج الفائزين في المباريات والبالغ عددها 5 آلاف ميدالية، وهذا يمكن أن يحدث بسهولة إذا تم تجميع عدد وفير من الأجهزة، إذ تقدر نسبة الذهب المستخرج من نفايات اليابان الإلكترونية بـ16 في المائة، بينما تقدر نسبة الفضة المستخرجة بـ22 في المائة، وهو ما يجعل تلك النفايات مثالية لصنع الميداليات.

وتقود شركة NTT Docomo، أهم مشغل للهاتف المحمول في اليابان، هذه الحملة عن طريق توفير صناديق للتبرع بالأجهزة في 2400 من المتاجر في جميع أنحاء اليابان، وإذا نجح المشروع سيرى العالم لأول مرة ميداليات معاد تدويرها.