تطبيق جديد من يوتيوب يسمح بتحميل الفيديوهات

المواطن - وكالات

أعلنت شركة جوجل رسمياً، عن التطبيق الجديد يوتيوب جو “Youtube Go”، بهدف دعم مستخدميها في المناطق حيث شبكة الإنترنت ضعيفة.

والنسخة التجريبية من هذا التطبيق تعمل على نحو مماثل لتطبيق Youtube العادي، ولكنها تعطي المستخدمين خيار تحميل الفيديوهات لمشاهدتها فيما بعد، حال فقدان الاتصال بالإنترنت.

وبإمكان مستخدمي تطبيق Youtube Go تحميل الفيديوهات بجودة Basic Quality، ما يعني 144p، أو بجودة Standard Quality، أي 360p، حيث لن يتمكن المستخدمون من تحميل الفيديوهات بجودة HD. ويبدو هذا الأمر منطقياً في الواقع، نظراً إلى أن تطبيق Youtube Go سيستهدف أولئك الذين يستخدمون اتصال إنترنت ضعيفاً.