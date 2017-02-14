تطبيق خطة الاستدعاء في عسير وتحذير من مغادرة المنازل

المواطن – سعيد ال هطلاء – عسير

نفذت هيئة الهلال الأحمر، بمنطقة عسير، خطة الاستدعاء وذلك بسبب تدني مستوى الرؤية وكثافة الأمطار الذي تشهدها طرقات المنطقة من ليله أمس.

وطبقت الهيئة خطة الاستدعاء على المراكز الداخلية أبها وخميس مشيط ومدينة سلطان وعقبة ضلع وعقبة شعار وطالبت بتوخي الحذر أثناء القيادة.

الهيئة دعت جميع المواطنين إلى عدم الخروج من بيوتهم إلا للضرورة لتجنب وقوع الحوادث.

من جانبه تابع مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن عبدالله بن مزهر العمل في المراكز الإسعافية، حاثًّا إياهم على الاستعداد للتعامل مع أي بلاغ يردها خاصة الحوادث التي تتزامن مع هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً.