تطبيق “غير مجاني” لعشاق مانشستر يونايتد

المواطن - وكالات

يستعد فريق مانشستر يونايتد لإطلاق تطبيق مدفوع لمحطته التلفزيونية في 165 دولة، يسمح للجماهير بمتابعة أحدث أخبار الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي، اليوم الخميس، إن قيمة الاشتراك الشهري في التطبيق المتاح عبر متجري أبل وجوجل بلاي، تختلف من دولة لأخرى.

كما سيوفر التطبيق تعليقاً مباشراً وما يشبه البث الحي لكل مباريات مانشستر يونايتد، ومقابلات بعد المباريات مع اللاعبين والمدرب جوزيه مورينيو، وكذلك تحليلا لأداء الفريق من جانب لاعبين سابقين.

أما قيمة الاشتراك الشهري في التطبيق، ففي الولايات المتحدة تبلغ 5.99 دولار. ولن يكون التطبيق متاحاً في بريطانيا بسبب قيود حقوق الملكية الفكرية.