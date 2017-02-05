تطوير أوراق جديدة يمكن إعادة استخدامها 80 مرة

المواطن – وكالات

تمكن مجموعة من الباحثين من تطوير أوراق جديدة يمكن إعادة طباعتها باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية، ومحو ما كتب عليها عن طريق التسخين إلى 120 درجة وإعادة الكتابة عليها أكثر من 80 مرة دون أن تتلف أو يصيبها أى ضرر، وهذا من خلال وضع طبقة رقيقة من المواد الكيميائية تجعل الأوراق تحتفظ بالطباعة لمدة خمسة أيام على الأقل ثم تبدأ فى التلاشى.

ويقول الباحثون إن الورق الجديد أقل في التكلفة من الطباعة التقليدية، ويمكن أن يستخدم كحل لمعالجة مشكلة إزالة الغابات لإنتاج الورق والورق المقوى.

وكشف باحثون من جامعة شاندونغ في الصين وجامعة كاليفورنيا السر وراء هذه التكنولوجيا بأنها عبارة عن مادة كيميائية تساعد فى تغيير اللون الموجود على الورق، وطلاؤه بطبقة رقيقة من تلك المادة يجعل من الممكن إعادة استخدامه أكثر من مرة.

وهذه المادة الجديدة تساهم -بحسب صحيفة الديلي ميل- في التخلص من القمامة التي تنتج عن الورق بنسبة %40، وأيضاً منع إزالة الغابات لإنتاج الورق العادي.