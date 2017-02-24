تعاون جديد مايكروسوفت ولينكد إن

المواطن - وكالات

كشف ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذى لشركة مايكروسوفت عن مشروع جديد يحمل اسم “سانجام” الذى يعنى بالهندية “معا”، وهو عبارة عن سحابة متخصصة للباحثين عن عمل ومساعدتهم فى العثور على فرص عمل أفضل، وهذا المشروع سيعمل بشكل حصرى فى الهند.

وصرح في مؤتمر Future Decoded الذى انعقد أمس فى مومباى، بأن مشروع “سانجام “هو فى الواقع أول تكاتف بين مايكروسوفت والموقع المهنى “لينكد إن” الذى استحوذت عليه الشركة فى صفقة قدرها 26.2 مليار دولار العام الماضى.

ولفت إلى أن هذا المشروع تم التفكير فيه بعد دراسة واقع العمل فى الهند، من خلال كبار رجال الأعمال والمصممين والمفكرين، لذلك تم التفكير فى تطوير سحابة لتنمية المهارات والتوظيف، وفى نفس الوقت السحابة الجديدة تهدف إلى العمل على اتصالات الإنترنت البطيئة.